Serie zu Ausbildungsberufen : Traumberuf für kommunikative Menschen

Die Veranstaltung läuft, der Mann am Mischpult macht ein zufriedenes Gesicht – die Veranstaltungskauffrau Emilia Lupp kann eigentlich Feierabend machen. Trotzdem, sie bleibt. Denn zum Beruf gehört eine Menge Herzblut. Foto: Peter Gaschott

St Ingbert Emilia Rupp erlernt den Beruf Veranstaltungskauffrau in St. Ingbert bei dem Unternehmen Plan-events. Was den Job so spannend macht und warum sie auch mal eine Stunde länger bleibt.

Kaufmännische Berufe stehen im Ruf, bisweilen langweilig und dröge zu sein. Dabei ist oft genau das Gegenteil der Fall. Wie etwa bei Veranstaltungskaufleuten. Ihr Beruf ist alles andere als langweilig. Täglich stehen neue Herausforderungen an, sie bewegen sich in einer Welt, um die andere sie ganz schnell beneiden. Emilia Lupp berichtet der Saarbrücker Zeitung, sie habe als Veranstaltungskauffrau „ihren Traumberuf gefunden“. Wir sprachen mit der 22jährigen Bexbacherin.

In der St. Ingberter Industriekathedrale läuft gerade der Gourmet-Markt. Hunderte hungriger Feinschmecker flanieren durch die Halle, auf der Bühne dezente Pianomusik. Hinter den Ständen brummt das Geschäft. Emilia Lupp ist ganz gelassen. Jetzt, wo die Veranstaltung läuft, ist ihr Job weitgehend gemacht. „Ich habe eigentlich seit fünf Uhr Feierabend. Aber die Veranstaltung gefällt mir so richtig gut, und ich habe so vieles vorbereitet, da bleibe ich noch ein bisschen“, erzählt sie zur besten Abendessenzeit, als sich an den Ständen mit exquisiten Spezialitäten Schlangen bilden.

Emilia Lupp lernt Veranstanstaltungskauffrau

Normalerweise wäre eine Kollegin für die Vorbereitung der Feinschmeckermesse zuständig gewesen. Diesmal musste allerdings die junge Frau einspringen. „Ich habe eigentlich so ziemlich alles während der Vorbereitung in der Hand gehabt“, berichtet sie stolz. Sie ist im dritten Lehrjahr, ihre Prüfung steht im kommenden Frühjahr auf dem Plan. Was danach kommt, wollen wir wissen, und Emilia antwortet mit der größten Selbstverständlichkeit: „Bleiben natürlich. Ich habe meinen Traumberuf gefunden!“

Dabei fing es recht holprig an mit ihrer Ausbildung. Die begann sie damals noch bei einer Stadtmarketingagentur. Dann kam Corona. Homeoffice, auch für die Azubis. Keine Veranstaltungen, Stillstand im öffentlichen Leben. Sie begann sich allmählich Sorgen zu machen, wo sie ihr für die Prüfung notwendiges Handwerkszeug zusammenbekommen sollte. Das ging per Homeoffice einfach nicht. Und sie wollte doch partout mitten ins Geschäft. Wollte organisieren, Menschen zusammenbringen. Schöne Momente schaffen, für die man gerne eine Eintrittskarte kauft und sich trifft.

Ausbilder ist Plan-events in St. Ingbert

Corona machte alles unmöglich. Sie ging weg bei der Stadtmarketingagentur und suchte sich ein Unternehmen, von dem sie annahm, dass sie schnell und viel lernen könne. Bei Plan-events in St. Ingbert nahm man Emilia Lupp gerne im Team auf. Zumal die Veranstaltungsagentur auf der Alten Schmelz ungeduldig in den Startlöchern scharrte, um nach Corona endlich wieder mit schönen Events an die Öffentlichkeit zu gehen.

Es war eine goldrichtige Entscheidung, erzählt Emilia Lupp heute im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung. Und Roman Hoffmann, ihr Chef, gibt ihr vollkommen Recht. Bloß, was ist nun die Aufgabe der Veranstaltungskauffrau, lange bevor die Bühnenscheinwerfer erstrahlen und der Soundcheck gemeistert ist?

Veranstaltungen bedürfen guter Planung

Es beginnt ganz früh, meist mit einer Idee. Entweder Plan-events selbst will eine Veranstaltung machen, oder es kommt jemand von außen auf die Agentur zu. Nun beginnt die grundsätzliche Prüfung, ob diese Idee eine Chance hat, eine Halle zu füllen und am Ende auch ein Erfolg für alle Beteiligten zu sein. Vieles muss dabei berücksichtigt werden. Wie viele Besucher braucht man, um kostenmäßig die Veranstaltung zu stemmen? Was gibt der Markt her? Welcher technische Aufwand muss betrieben werden? Was werden die Besucher bereit sein zu zahlen? Gibt es vor dem geplanten Veranstaltungstermin ähnliche Veranstaltungen im Umfeld?

Den Markt beobachten, wissen, was in den Sälen und Hallen des Landes auf dem Programm steht, gilt es zu bedenken. Im Idealfall kommt man dann zu einem Konzept, bei dem Halle, Künstler, Programm und Kalkulation stehen. Die Techniker werden dabei schon sehr früh mit ins Boot geholt, denn Technik kostet Geld und Personal. Die Gema will möglicherweise ihren Anteil am Umsatz, Versicherungen müssen abgeschlossen sein, um Risiken für Besucher und Mitwirkende abzufedern. Den Part der Technik gibt Plan-events an THS media im gleichen Haus weiter. Dort arbeiten Spezialisten, die schon mit allen großen internationalen Künstlern dieser Welt gearbeitet haben und die mit allen technischen Anforderungen zurechtkommen.

Marketing wichtiger Faktor

Breiten Raum in der Vorbereitung von Veranstaltungen nimmt schließlich das Marketing ein. Ohne Werbung wird der Saal leer bleiben. Es gilt, die Zielgruppe im Auge zu haben und sie richtig anzusprechen. Soziale Medien spielen eine immer größere Rolle. Werbung wird geschaltet, Plakate und andere Werbemittel in Auftrag gegeben.

Tausenderlei Dinge, die im Vorfeld bedacht werden müssen. Viele Fäden, die man gleichzeitig in der Hand behalten muss. Dann steht der Ticketverkauf an. Das nehmen für Plan-events Ticket-Agenturen in die Hand. Mit deren Gepflogenheiten und auch mit den dabei anfallenden Kosten muss die Veranstaltungskauffrau bestens vertraut sein. Sind erst mal die Restkarten an der Abendkasse, dann ist das Rennen weitgehend gelaufen. Bis dahin allerdings stehen noch einige weitere Hürden im Weg.

Auszubildende: Familiäres Klima im Betrieb

Da ist der Kontakt mit den Künstlern, der im Vorfeld normalerweise mit deren Management läuft. Am Veranstaltungstag warten dann ab und an Überraschungen, wenn der Künstler selbst Sonderwünsche hat. Die Künstler wollen bestens betreut sein, und auch hier ist Emilia Lupp oft genug im Einsatz. Feuerwehr, Security, Rotes Kreuz – alles weitere Ansprechpartner für den Veranstalter. Schließlich geht es oft genug auch noch um die Parksituation im Umfeld der Veranstaltung, es geht um Fluchtwege, es geht um Sicherheitskonzepte. Ein Berg von Aufgaben, die aber mit Knowhow und Erfahrung gut zu lösen sind.

An solchen Tagen ist an einen Achtstundentag nicht zu denken. Steht eine Veranstaltung an, zählt nur sie. Aber im Team der Plan-events hilft man sich, „wir arbeiten ganz toll zusammen, hier herrscht ein familiäres Klima“, erzählt die Auszubildende und zitiert ihren Berufsschullehrer, der sagte, es gäbe in ihrem Beruf keine Probleme, sondern nur Lösungen.

Zweimal wöchentlich Berufsschule

Womit wir bei der Berufsschule wären. Zweimal wöchentlich geht Emilia nach Völklingen in die Schule. Es gibt derzeit gerade mal sechs Auszubildende in ihrem Lehrjahr im ganzen Land. Intensivunterricht also, und Angst vor der Prüfung hat Emilia Lupp nicht. Die Berufsschule ihrerseits versucht die Schultage so zu legen, dass bei Betrieben wie Plan-events – hier gibt es zwei Auszubildende als Veranstaltungskaufleute – immer einer von beiden im Betrieb sein kann.