Große Baustelle in St. Ingbert : Ein Verbot, an das sich kaum einer hält

Einige Meter weiter dann der Ärger: Die Polizei kontrolliert verstärkt Verkehrsverstöße in der Straße am Schafweiher. Wer aus der Josefstaler Straße entgegen der Einbahnregelung einfährt, muss fünfzig Euro zahlen. Fotos: Peter Gaschott Foto: Peter Gaschott

St Ingbert Der Kanalbau in der Josefstaler Straße sorgt dafür, dass manche Autofahrer Schleichwege suchen. Was die Anwohner davon halten. Und was Falschfahrer erwartet, wenn sie erwischt werden.

In der Josefstaler Straße wird ein neuer Kanal verlegt. Deshalb ist die wichtige Verbindungsstraße zwischen der Elversberger Straße und der Karlstraße voll gesperrt. Die Folge: Der Verkehr verlagert sich auf andere Straßen. Insbesondere die Straße Am Schafweiher und die Elstersteinstraße bekommen einen großen Teil der Verkehrslast ab. Einen zu großen Teil, fanden Anwohner und Verkehrsexperten im Rathaus. Deshalb wurde die Straße Am Schafweiher im Einmündungsbereich von der Josefstaler Straße her gesperrt. Man darf nurmehr ausfahren, die Einfahrt ist mit großen Schildern, Barrieren und Warnmarkierungen überdeutlich gesperrt. Problem gelöst, sollte man meinen.

Anwohner der Elstersteinstraße melden sich bei der Redaktion unserer Zeitung mit der Aussage, der Verkehr habe nicht wesentlich abgenommen seit der Einfahrtsblockade am Schafweiher. In der Elstersteinstraße erzählt allerdings eine Anwohnerin, dass die Verkehrsbelastung geringer sei als zu Zeiten, in denen man ungehindert aus beiden Richtungen in den Schleichweg über die beiden Wohnstraßen Am Schafweiher und Elstersteinstraße einfahren durfte. Aber an viel Verkehr habe man sich gewöhnt, und so richtig ruhig sei es keinesfalls.

Wir beobachten. Die Mehrzahl der Fahrzeuge fährt in Richtung Norden, in Richtung Josefstaler Straße. Viele Autos mit Neunkircher Kennzeichen. Fast durchgängig ist die Autoschlange. Immerhin, aus Richtung Spiesen und Elversberg darf man ja den Schleichweg legal benutzen und über ihn das Sulzbachtal oder auch Saarbrücken erreichen. Aber immer wieder kommt Gegenverkehr. Eine andere Anwohnerin grinst und zeigt auf einen Kleinlaster, der sich gerade an der Schlange aus Richtung Elversberg vorbeischlängelt. „Es dürfte ja eigentlich keinen Gegenverkehr hier geben, außer ab und zu ein Anwohner, der die Straße passiert“, sagt man uns.

Ortswechsel. In der Elstersteinstraße kommen wir nicht hinter die Ursache des Problems. Ganz anders sieht das oben an der Einmündung aus der Josefstaler Straße in die Straße Am Schafweiher aus. Wie schon erwähnt – Barrieren, Schilder, sogar die rechte Fahrbahn der Straße Am Schafweiher ist mit Barrieren und Warnbaken gesperrt. Eigentlich unmöglich, hier passieren zu wollen. Und dann ist es doch soweit. Aus der Rischbachstraße kommt ein Auto hinter dem anderen, Blinker raus nach rechts in die Josefstaler Straße, nach fünf Metern kurzes Zögern, dann beherzt mit Tempo gegen alle Einschränkungen und Verbote in Gegenrichtung in die gesperrte Einbahnstraße. Oft genug müssen Autofahrer, die am Schafweiher legal in Richtung Josefstal fahren, ausweichen oder gar rückwärts die einstreifige Fahrbahn freigeben, um den Falschfahrern Platz zu machen.

Dass man als Zeitungsfotograf ab und zu argwöhnisch betrachtet wird, das ist nichts Neues. Aber hier an der Einmündung in die Straße am Schafweiher erleben wir eine neue Dimension dieses Phänomens. Wer entgegen allen Verboten hier einfährt, hat offensichtlich ein waches Auge für seine Umgebung. Da fällt der Mann mit der Kamera schnell auf. Einige scheren sich keinen Deut darum und fahren, wie sie es vorhatten, entgegen der Fahrtrichtung. Andere, schon halb falsch herum in der Einbahnstraße, legen eine Vollbremsung hin, setzen zurück fahren lammfromm die Josefstaler Straße hinab. Wieder andere zeigen mit ausgestrecktem Mittelfinger, was sie vom Fotografen halten.

Noch auffälliger kann man eigentlich nicht klarmachen, dass man hier nicht in die Straße Am Schafweiher einfahren darf. Trotzdem, sehr viele Autofahrer kümmern sich nicht um Verbote. Fotos: Peter Gaschott Foto: Peter Gaschott

Torsten Towae kommt über die Straße. Der Leiter der St. Ingberter Polizeiinspektion ist zufällig vor Ort. „Wir könnten mit einer Hundertschaft rund um die Uhr kontrollieren. Wir würden eine Menge Bußgelder einnehmen. Aber damit lösen wir das Problem nicht“, sagt er unserer Zeitung. Verbotsschilder werden ignoriert. Ganz gleich, wie groß, wie auffällig sie sind. Jeder sieht sie, viele halten sich daran, andere nicht. Die Anwohner sind genervt, sie sind die Leidtragenden. Die Baustelle in der Josefstaler Straße wird noch einige Monate dauern.