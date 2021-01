100-Jährige in St. Ingbert : Seit 100 Jahren durch ein bewegtes Leben

St. Ingbert Die ehemalige St. Ingberter Kriminal-Hauptmeisterin Elisabeth Weinheimer konnte ihren Ehrentag nur im kleinen Kreis. feiern.

Mit Elisabeth Weinheimer konnte vor einigen Tagen St. Ingberts Oberbürgermeister Ulli Meyer einer weiteren Bürgerin der Stadt zum 100. Geburtstag gratulieren. Geboren wurde Weinheimer am 19. Januar 1921 in Güdingen. Bis zum 14. Lebensjahr besuchte sie die Volksschule, dann musste sie auf die Haushaltungsschule der Ursulinen, einer katholischen Mädchen-Berufsschule, in Saarbrücken wechseln. Dort herrschte ein strenges Regiment, und nur in den Ferien durften die Mädchen nach Hause zu ihren Eltern, wie sich die Jubilarin erinnert.

Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde sie nach Erfurt in Thüringen evakuiert, ein Jahr später dann in die Region Mainfranken. Dort wurde Elisabeth Weinheimer – wie so viele andere auch – dienstverpflichtet und arbeitete im „freiwilligen“ Arbeitsdienst in der Rüstungsschmiede Rheinmetall Borsig AG in Sömmerda. Nach ihrer Rückkehr nach Saarbrücken im Jahr 1942 waren viele Männer an der Front, und so mussten die Frauen ihren Dienst übernehmen. So kam die junge Frau zu der weiblichen Kriminalpolizei und arbeitete anfangs eng mit den Fürsorgestellen zusammen. Als eine eigene Dienststelle in St. Ingbert eingerichtet wurde, trat sie hier ihren Dienst als einzige weibliche Kriminalbeamtin unter Männern an. Nach dem Krieg besuchte sie die Polizeischule und wurde unter dem damaligen Innenminister Edgar Hector offiziell in den Polizeidienst übernommen.