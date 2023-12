Eiserne Hochzeit Eine Beziehung, so beständig gewachsen wie eine Eiche

In einer Jugendfreizeit 1955 hatten sich Helmi und Manfred Kelleter kennengelernt, dann zwei Jahre aus den Augen verloren, um sich dann in ihren Mittagspausen immer wieder über den Weg zu laufen. Nach einer Verabredung war klar, dass sie zusammengehörten, was dann auch 1958 mit der Eheschließung besiegelt wurde.