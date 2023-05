Einzelhandelskonzept Warum Aldi und Lidl in St. Ingbert nicht erweitern dürfen

Für das Stadtgebiet von St. Ingbert häufen sich die Anfragen von Einzelhändlern, die neue Standorte suchen oder einen bestehenden Standort erweitern möchten. Darauf hat die Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Biosphäre, Umwelt und Demografie hingewiesen. Der erste Griff in solchen Fällen ist der nach dem Einzelhandelsgutachten für die Stadt. Doch das stammte bis vor Kurzem aus dem Jahr 2009 und war überholt. Es fehlten klare Ziele, was man haben will, und auch nach welchen Regeln die Stadt Ansiedlungen im Einzelhandel erlauben soll.