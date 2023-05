Daten zur Bevölkerung Über ein Viertel der Rentrischer ist im Rentenalter

Seit 2009 hat die Einwohnerzahl in Rentrisch von damals 1574 um 67 abgenommen. 51 Prozent dieser 1507 Rentrischer sind weiblich. 2021 gab es 16 Geburten, wobei zehn Jungen und sechs Mädchen zur Welt kamen. Ein Kind hat eine ausländische Abstammung. Die Sterbefälle waren 2017 (15) und 2018 (18) gegenüber 2016 (24) etwas zurückgegangen. 2019 (21), 2020 (29) sowie 2021 (27) nahmen diese wieder zu. In einem ähnlichen Verhältnis stehen die Zuzüge. So wählten 49 Bürger 2016 Rentrisch als Wohnsitz. Diese Zahl stieg 2017 (75), 2018 (73) sowie 2019 (97) an. 2020 fiel sie wieder etwas auf 76 und 2021 dann auf 58 Zuzüge. Bei den Menschen, die Rentrisch den Rücken kehrten, war es ähnlich: Lag die Zahl 2016 bei 82 und ein Jahr später bei einer Person weniger, fiel sie 2018 auf 66, um 2019 wieder auf 80 anzusteigen.