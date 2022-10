Feuerwehr St. Ingbert : Einsatzreiches Wochenende für die Feuerwehr

St Ingbert Unter anderem mussten die Retter einen verletzten Fahrradfahrer auf der Mountainbike-Strecke Pur bergen.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert hatte am Wochenende zahlreiche Einsätze. Am Freitagnachmittag (21. Oktober) meldete ein Passant eine Rauchentwicklung im Bereich Alte Schmelz. Ein Löschfahrzeug der Wache Mitte erkundete den Bereich. Ursache war vermutlich ein Schornstein eines Industriebetriebes. Die Feuerwehr musste nicht tätig werden.

Am Samstagmorgen sorgte eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Baumarkt in der Oststraße für einen weiteren Einsatz. Die Einsatzkräfte stellten Feuchtigkeit in einem Handdruckmelder fest. Dieser löste irrtümlich den Alarm aus. Gleich drei Einsätze haten die Feuerwehrleute den Sonntag. Gegen 10 Uhr meldeten Anwohner in Hassel einen größeren Wasserschaden im Keller. Die Einsatzkräfte aus Hassel stellten rund 2500 Liter Wasser im Kellerbereich fest. Das Wasser stand dort rund 20 Zentimeter hoch. Ursache war ein technischer Defekt an einer Heizanlage. Die Feuerwehrleute pumpten das Wasser mit Pumpen und Wassersaugern ab. Nach rund 90 Minuten konnten die freiwilligen Helfer wieder einrücken.