Feuerwehr St. Ingbert Einsatzreiche Kirmestage für die St. Ingberter Feuerwehr

Am Nachmittag beseitigten die Einsatzkräfte einen morschen Baum an der Alten Schule in Hassel. Einen weiteren Baum beseitigte die Feuerwehr in der Nacht zum Samstag gegen 3 Uhr. Aufgrund des starken Windes fiel auch ein Baum auf die Josefstalerstraße in St. Ingbert-Mitte. Feuerwehrmänner beseitigten den Baum mit Sägen, sodass der Verkehr wieder sicher fließen konnte. Am Samstagmittag beseitigte die Feuerwehr über die Drehleiter Glasscherben an defekten Fenstern eines Hauses in der Alten Bahnhofstraße. Zu einem weiteren Einsatz rückten die Helfer am Abend aus. Ein Rauchmelder verursachte den Alarm. Die anrückenden Kräfte stellten weder Rauch noch Feuer fest. Eine weitere Brandmeldeanlage löste am Sonntagmittag in der Innenstadt aus. Auch hier konnten die anrückenden Einsatzkräfte schnell Entwarnung geben. Der Melder hatten durch Rauch beim Kochen ausgelöst.