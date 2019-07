Fahndung in St. Ingbert : Stundenlanger Polizei-Einsatz – Mann droht damit, sich umzubringen

St. Ingbert Mit einem Großeinsatz unter Hilfe der Diensthundestaffel hat die Polizei auf die Ankündigung eines Mannes in St. Ingbert reagiert, sich das Leben nehmen zu wollen.

Einige Stunden hat die St. Ingberter Polizei am Montagnachmittag (8. Juli) nach einem Mann gefahndet, nachdem dieser einen Selbstmord angedroht hatte. Am Montagmittag wurde die Polizeiinspektion St. Ingbert um 12.47 Uhr telefonisch darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein 28-Jähriger aus St. Ingbert gegenüber seinen Angehörigen angekündigt habe, seinem Leben ein Ende setzen zu wollen.

In der Folge entwickelte sich so ein Fahndungseinsatz, bei dem die Beamten der Polizeiinspektion St. Ingbert tatkräftig durch Beamte der Diensthundestaffel, der Operativen Einheit, der Bereitschaftspolizei, der Polizeiinspektion Sulzbach, sowie mehreren Spezialkräften – teilweise mit besonderen, technischen Ortungsgeräten – unterstützt wurden.

Aufgrund der Tatsache, dass bei den Fahndungsmaßnahmen zeitweise 35 Beamte und zusätzlich drei Diensthundeführer eingesetzt wurden, gestaltete sich die Suche im Innenstadtbereich von St. Ingbert sowie den um den unmittelbaren Wohnort angrenzenden Waldgebieten sehr öffentlichkeitswirksam, was nach Einschätzung der Polizei in den sozialen Medien scheinbar zur Verunsicherung der Bürger führte. Unter Einsatz von technischen Ortungsgerätschaften sowie dem permanenten Fahndungsdruck durch die Polizeikräfte zog sich der Ring rund um den Flüchtigen immer enger, bis er schließlich nach rund siebenstündiger Suche um 20 Uhr durch Kräfte der Diensthundestaffel und der Polizeiinspektion St. Ingbert in der alten Bahnhofstraße in St. Ingbert – ebenfalls sehr öffentlichkeitswirksam - in Gewahrsam genommen werden konnte.