Feuerwehreinsatz in Rohrbach Feuerwehr nach Verkehrsunfall im Einsatz

Rohrbach (red) Die Freiwillige Feuerwehr musste am Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall in die Obere Kaiserstraße nach Rohrbach ausrücken, weil aus den Unfallfahrzeugen Betriebstoffe auf die Fahrbahn geflossen waren Wie die Polizei berichtete, war gegen 8.30 Uhr ein 27-jähriger Autofahrer, welcher aus Richtung Kirkel in Fahrtrichtung St. Ingbert unterwegs war, mit seinem Mercedes nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem geparkten Pkw kollidiert.

27.11.2023 , 11:06 Uhr

Die Feuerwehr war nach einem Verkehrsunfall in der Oberen Kaiserstraße in Rohrbach im Einsatz. Foto: Frank Hoffmann Foto: Frank Hoffmann/Foto/Frank Hoffmann