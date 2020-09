Defekte Gaskartusche : Feuerwehr evakuiert ein Mehrfamilienhaus in St. Ingbert

Eine defekte Gaskartusche löste am Samstag einen Einsatz der Feuerwehr n der Ensheimer Straße in St. Ingbert aus. Foto: Markus Zintel/Feuerwehr

St. Ingbert Am Samstagmittag, 19. September, musste die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert-Mitte in die Ensheimer Straße in St. Ingbert ausrücken, wo in einem Mehrfamilienhaus um 13.38 Uhr Gasgeruch gemeldet war.