Auch Alarm durch Diskonebel : Feuerwehr löscht Brand in einem Vorgarten

Die Rohrbacher Feuerwehr löschte ein Feuer in einem Vorgarten in der Austraße. Foto: Frank Hoffmann/Feuerwehr Rohrbach. Foto: Frank Hoffmann/Feuerwehr Rohrbach/Frank Hoffmann

Rohrbach/St. Ingbert IAm Freitagnachmittag musste die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert, Löschbezirk Rohrbach, um 14:51 Uhr zu einer brennenden Hecke in einem Vorgarten in der Austraße in Rohrbach ausrücken. Beim Abbrennen von Unkraut hatte sich das Nadelgehölz in dem Vorgarten entzündet und war nach Angaben der Feuerwehr vollständig abgebrannt.

Die Feuerwehrleute löschten das brennende Gehölz mit einer Schnellangriffsleitung ab. Nach rund 15 Minuten rückten die Einsatzkräfte mit dem Löschfahrzeug wieder ein.