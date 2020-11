Feuerwehreinsatz in St. Ingbert : Eine defekte Ölheizung verursachte schwarzen Rauch

Die Feuerwehr musste am Sonntagmorgen zu diesem Mehrparteienhaus in der Dr.-Erhardt-Straße ausrücken. Foto: P. Dörr/Feuerwehr

St. Ingbert Am frühen Sonntagmorgen, 22. November, musste die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert-Mitte zu einem Kaminbrand ausrücken, der in die Dr.-Erhardt-Straße in St. Ingbert gemeldet wurde. Dichter schwarzer Rauch drang dort aus einem Kamin in einem Mehrparteienhaus.

Die Einsatzkräfte kontrollierten den Verlauf des Kamins im Gebäude mit einer Wärmebildkamera. Ein Bezirksschornsteinfeger begutachtete zu den Kamin. Als Ursache für den Rauch stellte sich eine defekte Ölheizung heraus. Die Anlage wurde außer Betrieb genommen. Für die Bewohner bestand keine Gefahr.