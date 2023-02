Feuerwehr St. Ingbert : Zuerst qualmt Essen auf dem Herd, dann auch noch eine Grillstelle

Ein Trupp der Feuerwehr kommt nach den Belüftungsmaßnahmen aus der verrauchten Wohnung in der Josefstalerstraße. Foto: Jochen Schneider

St Ingbert Am Montagnachmittag (13. Februar) rückten die Feuerwehren von St. Ingbert-Mitte, Hassel und Rohrbach gegen 17.15 Uhr zu einem ausgelösten Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Josefstalerstraße in St. Ingbert-Mitte aus.

Unklar war zunächst, ob sich noch Personen in der Brandwohnung aufhalten. Die Örtlichkeit war den Einsatzkräften durch mehrere vorherigen Einsätze bereits gut bekannt. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich in der Wohnung keine Personen mehr aufhalten, diese jedoch stark verraucht war. Die übrigen Bewohner hatten das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Durch einen Atemschutztrupp wurde in der betroffenen Wohnung ein Topf mit angebranntem Essen abgelöscht und die Wohnung belüftet. Für rund eine Stunde waren 33 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Zusätzlich die Polizei, der Rettungsdienst und die Ortspolizeibehörde. Seit Beginn des Jahres 2022 war dieser Einsatz bereits der achte dieser Art im gleichen Objekt.