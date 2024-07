Feuerwehr St. Ingbert Das Unwetter am Montagabend blieb folgenlos – dafür war die Feuerwehr anderweitig gefordert

St Ingbert · ) Die Feuerwehr St. Ingbert hatte in den vergangenen Tagen mehrere Einsätze. Am Freitagabend (12. Juli) wurden die Einsatzkräfte zu einem brennenden Container in die Rickertstraße, genauer zwischen die dort befindliche Schule und die Stadthalle alarmiert.

16.07.2024 , 12:34 Uhr

Ein Müllcontainer brannte an der Stadthalle. Foto: Alex Weber