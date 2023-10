St Ingbert Öltanks brannten, aber auch Essen auf Herd

Erneut einige Einsätze hatte die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert in den vergangenen Tagen. Am Dienstagmittag (24. Oktober) rückte sie zu einem Kellerbrand nach Rohrbach aus. Gegen 12.15 Uhr meldeten Anwohner in der Willi-Graf-Straße schwarzen Rauch aus einem Keller eines Einfamilienhauses. Umgehend rückten die Löschbezirke Rohrbach, St. Ingbert und Hassel zum Brandort aus. Bei Bauarbeiten an einer Heizungsanlage hatten sich Ölreste in den Heizöltanks der Heizanlage entzündet. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz brachte den Brand mit Löschpulver unter Kontrolle. Die rund 300 Grad Celsius heißen Tanks kühlten die Einsatzkräfte mit Wasser herunter. Parallel wurde das unter Brandrauch stehende Gebäude mit einem Hochdrucklüfter rauchfrei geblasen. Personen brachten sich, vor dem Eintreffen der Feuerwehr, eigenständig in Sicherheit. Die Feuerwehr, die in der Willi-Graf-Straße mit sechs Fahrzeugen und 22 Personen im Einsatz war, beendete den Einsatz gegen 14 Uhr. Neben der Feuerwehr waren Polizei, Rettungsdienst und Schornsteinfeger im Einsatz.