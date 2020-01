Feuerwehreinsätze : Rauchmelder piept in leerstehender Wohnung in Oberwürzbach

Das Piepen eines Rauchmelders ließ die Feuerwehr in die Friedhofstraße in Oberwürzbach ausrücken. Foto: Marco Schmeltzer/Feuerwehr. Foto: Marco Schmeltzer/Feuerwehr

Oberwürzbach Ein Rauchmelder hat in der Nacht von Freitag auf Samstag, 4. Januar, in der Friedhofstaße in Oberwürzbach in einer leerstehenden Wohnung einen Alarm ausgelöst. Der Löschbezirk Oberwürzbach rückte daraufhin um 2.19 Uhr mit zwei Löschfahrzeugen in die Friedhofstraße aus.

Die Feuerwehrleute kontrollierten das Gebäude von innen und außen. Sie stellten aber weder Rauch noch Feuer fest. Wie die Feuerwehr berichtet, konnte einee Ursache für das Piepen des Rauchmelders nicht festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde an den Eigentümer übergeben.