Bilanz nach Starkregen in St. Ingbert Nach Dauerregen standen Pumpen nicht still

Auch in St. Ingbert wird Pfingsten 2024 mit den Begriffen Starkregen und Hochwasser in Verbindung bleiben. Im Stadtgebiet gab es mehrere Hangrutsche, in Oberwürzbach blieb die Lage am längsten kritisch, wenngleich auch hier die Folgen von heftigen Niederschlägen und steigenden Pegeln zum Glück deutlich geringer ausfielen als in den Nachbarkommunen Blieskastel, Mandelbachtal und Gersheim. Für die Mittelstadt gilt aber: Nach dem Starkregen ist vor dem Starkregen. Für Dienstag hat der Deutsche Wetterdienst im Saarland erneute heftige Regenfälle angekündigt, die wieder zu Hochwasser und Überschwemmung führen könnten.