Mehrere Brandalarme in St. Ingbert Feuerwehr rettet Bewohner aus giftigem Rauch

Die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert musste am vergangenen Montag (23. Oktober) zu vier Brandeinsätzen ausrücken. Wie die Feuerwehr berichtet, hatte am Montagmorgen die Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb Im oberen Werk in St. Ingbert ausgelöst. Schnell konnten die ersten Einsatzkräfte Entwarnung geben. Der Betrieb führte eine interne Alarmübung durch. Die Feuerwehr hatte keine Kenntnisse über die Übung.