St. Chrodegang in Reichenbrunn wird profaniert Noch eine Kirche in der Stadt wird nicht mehr gebraucht

Die Reichenbrunner Kirche St. Chrodegang wird profaniert. Das bedeutet, dass sie ihre Eigenschaft als Gotteshaus verlieren wird und anderweitig genutzt werden kann. Die Sparzwänge, die das Bistum Speyer den Kirchengemeinden auferlegt, lassen der Pfarrei Heiliger Martin mit den Katholiken in Rohrbach, Hassel und Oberwürzbach, zu der die Reichenbrunner Kirche gehört, keine andere Wahl. So formulierte es Pfarrer Alexander Klein im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung. Im Sommer wird es die letzte Messe in St. Chrodegang geben, mit der die Profanierung verbunden ist. „Das ewige Licht wird nach dieser Messe in St. Chrodegang verlöschen,“ so der Pfarrer.