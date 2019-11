Polizei sucht Zeugen : Unbekannter versucht im Mühlwald in St. Ingbert eine Garage aufzubrechen

Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Ingbert Ein unbekannter Täter hat zwischen Mittwoch, 20. November, 13.30 Uhr, und Donnerstag, 21. November, 15 Uhr, versucht, an einem Anwesen in der Pastor-Theis-Straße in St. Ingbert die Garagentür aufzubrechen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei berichtete, wollte der Täter die Glaseinfassung der Garagentür aufhebeln, was ihm jedoch nicht gelang.