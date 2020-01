Auf der Suche nach Diebesgut : Einbrecher durchstöbern das BBZ in St. Ingbert

Einbrecher sind in das BBZ in St. Ingbert eingedrungen. Foto: Daniel Maurer/dpa. Foto: dpa/Daniel Maurer

St. Ingbert Zum wiederholten Male sind Einbrecher in das Berufsbildungszentrum in der Johann-Josef-Heinrich-Straße in St. Ingbert eingedrungen. Diesmal haben die unbekannten Täter irgendwann zwischen Donnerstag, 2. Januar, 12.30 Uhr, und Freitag, 3. Januar, 6.30 Uhr, eine Fensterscheibe ein geschlagen und sich so Zugang zu zwei der Hauptgebäude des BBZ verschafft.

Nach Angaben der Polizei wurden in der Folge alle Räumlichkeiten dieser beiden Schulgebäude betreten und nach Diebesgut durchsucht.