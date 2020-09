Polizei sucht Zeugen : Einbrecher durchsuchen Caritas-Gebäude in der Kirchengasse

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

St. Ingbert Unbekannte Täter sind iIn der Zeit von Montag, 14. September, 13.30 Uhr, bis zum Dienstag, 15. September, 8 Uhr, in ein caritatives Zentrum in der Kirchengasse in der St. Ingberter Stadtmitte eingedrungen.

Wie die Polizei berichtet verschafften sich die Täter über ein Fenster Zugang zu den Räumen und entwendeten dort ein Smartphone und diverse Lebensmittel im dreistelligen Wert. In dem Gebäude wurden zuvor zahlreiche Zimmer durchsucht. Der oder die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort.