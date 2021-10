Kriminalität in St.Ingbert : Einbrecher scheiter an zwei Türen

Foto: dpa/Fabian Strauch

St Ingbert Am Montag-Vormittag oder Mittag (25. Oktober) ist ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wolfshohlstraße in St. Ingbert-Mitte gescheitert. Wie die Polizei berichtet, versuchte ein bislang unbekannter Täter erst über die Hauseingangstür und anschließend über die Kellertür mit brachialer Gewalt in das Anwesen zu gelangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dabei entstand an beiden Türen erheblicher Sachschaden. Entwendet wurde letztendlich nichts.