Einbrecher scheitert in Rohrbach : Einbruch scheitert an der Tür

Foto: dpa/Fabian Strauch

Rohrbach Zwischen vergangenem Samstagmorgen, 8.30 Uhr, und Montagvormittag, 11 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter versucht, in ein Anwesen in der Bahnhofstraße in Rohrbach einzubrechen. Da er aber Tür nicht aufhebeln konnte, bekam er keinen Zutritt zum Anwesen.

Es entstand dennoch ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Bereich.