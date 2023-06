Info vom Saarpfalz-Kreis Nach Einbruch: Betrieb der Kfz-Zulassungsstelle heute eingeschränkt

Homburg (red/schet) An diesem Wochenende sind Einbrecher nach Angaben der Kreisverwaltung in das Landratsamt in Homburg eingedrungen. Wegen der damit verbundenen polizeilichen Ermittlungen sowie der notwendigen Schadenbeseitigung ist bei der Kfz-Zulassungsstelle des Saarpfalz-Kreises am Montag, 12. Juni, kein üblicher Zulassungsbetrieb möglich.

12.06.2023, 09:11 Uhr

Die Zulassungsstelle des Saarpfalz-Kreses ist am 12. Juni nur eingeshrnkt dienstbereit. Foto: dpa/Soeren Stache