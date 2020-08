Brillen- und Sportgeschäft betroffen : Zwei Einbrüche in der St. Ingberter Fußgängerzone

St. Ingbert Am vergangenen Wochenende kam es in der Fußgängerzone, der Kaiserstraße, in St. Ingbert zu zwei Einbrüchen. Wie die Polizeiinspektion St. Ingbert mitteilt, ist ein Tatzusammenhang der beiden Einbrüche bei derzeitigem Ermittlungsstand nicht auszuschließen.

Betroffen sind ein Sportgeschäft und ein Brillengeschäft in der Fußgängerzone. Der Einbruch in das Sportgeschäft soll sich laut Polizei von Freitag, 21. August, auf Samstag, 22. August, zwischen 1 und 8 Uhr ereignet haben. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über die Haupteingangstür Zugang zum Verkaufsraum, indem sie die gläserne Schiebetür gewaltsam öffneten. Aus dem Verkaufsraum stahlen die Täter Sportbekleidung unterschiedlicher Marken und flüchteten dann in unbekannte Richtung.

Der Einbruch in das Brillengeschäft ereignete sich zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Samstag, 13.30 Uhr. Die unbekannten Täter versuchten laut Polizei über die Hintertür des Geschäfts in den Verkaufsraum zu gelangen. Nachdem der Einbruchsversuch misslang, entfernten sich die Täter. Da die beiden Geschäfte nah beieinander liegen, schließt die Polizei nicht aus, dass es sich um die gleichen Täter handelt.