St. Ingbert : Unbekannte brechen in Imbiss „Zum Schleppi“ ein

Symbolbild. Foto: dpa/Carsten Rehder

St. Ingbert In der Nacht von Freitag auf Samstag (8./9.11.2019) wurde in den Imbiss „Zum Schleppi“ in der Rickertstraße in St. Ingbert eingebrochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red