Rollladen hochgedrückt : Einbrecher dringen in ein Ärztehaus in St. Ingbert ein

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

St. Ingbert Einbrecher sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 15. auf 16. Januar, zwischen 18 und 5.30 Uhr in der Poststraße in St. Ingbert, unweit der Einmündung in die Rickertstraße, in ein Haus mit Arztpraxen und Versicherungsbüro eingedrungen.

Nach Angaben der Polizei drückten der oder die Täter an einem seitlich gelegenen Fenster den Rollladen hoch und öffneten das gekippte Fenster, um ins Anwesen mit verschiedenen Arztpraxen und einem Versicherungsbüro zu gelangen. Die durchsuchten dann ein Büro. Dabei wurde Bargeld in geringer Menge entwendet.