Polizei sucht Zeugen : Einbrecher stehlen mehrere Geldkassetten im St. Ingberter Kaufland

St. Ingbert Nach einem Einbruch am vergangenen Wochenende in dieKaufland-Filiale in St. Ingbert, bei dem Unbekannte einen fünfstelligen Bargeldbetrag erbeuteten, setzt die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Zwischen Sonntagmorgen (14. Februar, 7 Uhr) und Montag (15. Februar) waren die Einbrecher über die Rückseite des im Grubenweg gelegenen Einkaufsmarktes auf das Dach gelangt und schließlich in das Gebäudeinnere eingedrungen. Dort erbeuteten sie mehrere Geldkassetten mit Bargeld.

Angestellte bemerkten am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr den Einbruch und verständigten die Polizei. Die Ermittler des Dezernats für Eigentumskriminalität gehen derzeit von mehreren Tätern aus.