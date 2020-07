In der Rickertstraße : Einbruch in einem Imbiss in St. Ingbert

St. Ingbert Einem Streifenwagen der Polizeiinspektion St. Ingbert ist am Sonntag, 26. Juli, gegen 9.30 Uhr morgens ein nach oben gedrückter Rollladen an einem Imbiss in der Rickertstraße in St. Ingbert-Mitte aufgefallen.

Nach Rücksprache mit einem Verantwortlichen konnte festgestellt werden, dass im Tatzeitraum vom Samstag, 14.30 Uhr, bis zum Sonntag, 9.30 Uhr, ein unbekannter Täter erfolgslos versuchte, in den Imbiss einzubrechen.