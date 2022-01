Einbruch in St. Ingbert : Einbruch in ein Wohnhaus „Am Langen Stein“

Foto: dpa/Daniel Karmann

Rohrbach Am Sonntag (30. Januar), kam es zwischen 15.15 Uhr und 16.50 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Langen Stein“ in Rohrbach. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Eigentümer aus und drangen über eine Seiteneingangstür in das Anwesen ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Schränke und Schubladen wurden durchwühlt und ein Laptop der Marke Medion entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 1000 Euro. Jetzt hofft die Polizei auf Beobachtungen von Zeugen aus der Nachbarschaft.