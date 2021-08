Einbruch in Bücherei in St. Ingbert : Einbruch in eine Bücherei

Foto: dpa/Fabian Strauch

St Ingbert Zwischen 21. Juli und 3. August wurde in die katholische Bücherei in der Robert-Koch-Straße in St. Ingbert eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür zum Gebäude auf und öffneten gewaltsam eine Zwischentür, um in die Räumlichkeiten der Bücherei zu gelangen.

Dort entwendeten sie lediglich etwas Münzgeld aus der Trinkgeld-Dose.