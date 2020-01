Schon wieder war ein Einbrecher am Werk : Einbruch in Ärztehaus in St. Ingbert

Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Ingbert Ein Unbekannter ist nach Polizeiangaben in ein Ärztehaus in der Poststraße in St. Ingbert eingestiegen, indem er ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelte und anschließend mehrere Schränke im Erdgeschoss des Anwesens durchwühlte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red