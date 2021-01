Einbruchsversuch in St. Ingbert : Wirt schlägt Einbrecher in die Flucht

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

St. Ingbert (red) In der Nacht zum Freitag (15. Januar) gegen 0.40 Uhr ist ein Einbruch in eine Gaststätte in der Poststraße, unweit der Rickertstraße, in St. Ingbert-Mitte gescheitert. Dabei versuchte ein bislang unbekannter Täter, durch ein Fenster in den Schankraum der Gaststätte zu gelangen.

Dabei wurde der Täter auf frischer Tat durch den Eigentümer der Gaststätte überrascht, konnte jedoch zu Fuß in Richtung Rendez-Vous-Platz flüchten. An der Gaststätte entstand lediglich geringer Sachschaden. Entwendet wurde letztendlich nichts.