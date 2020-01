Einbrüche scheitern in St. Ingbert : Einbrecher scheitern an zwei Haustüren

Foto: dpa/Carsten Rehder

St. Ingbert Bereits in der Nacht zum vergangenen Samstag (28. Dezember) sind in der Kaiserstraße, im Bereich der Einmündung in die Spieser Landstraße, zwei Einbrüche gescheitert. An zwei benachbarten Häusern hatten der oder die Täter jeweils versucht, die Hauseingangstüren aufzuhebeln.

Beide Versuche misslangen, und der oder die Täter ließen von weiteren Versuchen ab. Beide Taten wurden erst am Montag (30. Dezember) bekannt.