Kriminalität in St. Ingbert : Einbrecher richten Sachschaden an

St. Ingbert Zwischen Dienstag, 28. Januar, und Samstag, 1. Februar, 11 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter versucht, in ein Einfamilienhaus in der Theodorstraße in St. Ingbert einzubrechen. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei hatte er erfolglos versucht, einen Rollladen hochzudrücken und eine Tür aufzuhebeln.



Dabei entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Am Dienstag, 28. Januar, war in der in unmittelbarer Tatortnähe gelegenen Theresienstraße ein weiterer Wohnungseinbruch gescheitert. Zwischen 17.15 und 17.45 Uhr war ein Einbrecher dort an der Hauseingangstür gescheitert.