Einbruch in Hassel : Einbrecher erbeuten in Hassel Schmuck

Hassel Am Sonntag (10. November) zwischen 15.20 und 18.40 Uhr haben Unbekannte das Gartentor eines freistehenden Einfamilienhauses in Hassel in der Straße Obere Heide aufgehebelt und sich so Zugang zur rückwärtig gelegenen Terrassentür verschafft, die sie in der Folge ebenfalls aufhebelten.

Anschließend durchwühlten sie einige Zimmer des Erdgeschosses und entwendeten Schmuck. Vermutlich wurden sie bei der weiteren Tatausführung gestört und flohen durch den Garten über einen Zaun.