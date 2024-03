St Ingbert Einblicke in die 185-jährige Geschichte der Bergkapelle

Auch die Nachwuchsarbeit liegt dem Verein besonders am Herzen. So steht an Fronleichnam, 30. Mai, ein großes Familienfest am Rischbachstollen auf dem Programm. Hier wird sich der Nachwuchs der Bergkapellen-Familie in gleich fünf eigenständigen Orchestern präsentieren: zwei Bläserklassen, Starterband, Nachwuchs-Orchester sowie die neue Erwachsenen-Bläserklasse. Am 16. Juni stellt der Nachwuchs ein eigenes Sommerkonzert in der Stadthalle auf die Beine.