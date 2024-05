St. Ingberter Helfergruppe lud zum Tag der offenen Tür Einblicke in den dienstältesten THW-Verband

Derzeit sind 14 Kinder und Jugendliche bei der Nachwuchsorganisation THW-Jugend tätig. Unter fachkundiger Betreuung lernen sie in jungen Jahren die Geräte und Handgriffe kennen, um so später leichter in den Aktiven-Dienst und der Grundausbildung herangeführt zu werden. Christian Kapp, Jugendbeauftragter des THW St. Ingbert, zeigt sich über die Resonanz erfreut. In der Regel sind zehn Kinder zu den Ausbildungsdiensten am Montag anwesend. In den Ferien findet jedoch keine Ausbildung statt. Neben den THW-typischen Themen steht in der Jugend der Spaß im Vordergrund. So werden regelmäßig Spieleabende oder Motto-Veranstaltungen, wie etwa Halloween durchgeführt.