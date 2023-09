Tagespflege „Glück auf“ Ein weiteres Angebot für Senioren in St. Ingbert, das gut ankommt

Der 36-jährige examinierte Altenpfleger ist seit vielen Jahren mit Begeisterung in der Altenpflege tätig, zuletzt als Pflegedienstleiter ebenfalls in einer Tagespflege. Dort reifte dann auch der Gedanke, sich mit einem eigenen Konzept selbstständig zu machen. „Mein Beruf ist für mich tatsächlich auch Berufung, ich könnte mir nie was anderes vorstellen. Und mein tolles Team macht die tägliche Arbeit perfekt.“