Kunstschau in St. Ingbert Ein kleiner Montmartre in den Straßen von St. Ingbert

Doch auch das Thema Nachhaltigkeit kam im Montmartre-Szenario der Biosphärenstadt nicht zu kurz. Nachhaltigkeitsbeauftragter Claus Günther gab gemeinsam dem Nabu den Startschuss zur Kampagne „Mach mit: Zigarettenstummel in den Müll“. An seinem Stand präsentierte er die neuen Plakate, die in Kürze an öffentlichen Stellen in St. Ingbert auf die Gefahren von weggeworfenen Zigarettenstummeln aufmerksam machen. Die Kinder konnten an einem Quiz teilnehmen, und die erwachsenen Raucher erhielten einen Taschenaschenbecher, in dem sie ihre Stummeln entsorgen können und so nicht nur das Grundwasser, sondern auch die Umwelt schützen.