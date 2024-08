Abschied aus dem Rathaus in St. Ingbert Viele Ereignisse bleiben in lebhafter Erinnerung

Die Stadtverwaltung in allen Kombinationen mit den Worten Vereine, Sport und Städtepartnerschaft ist in St. Ingbert seit vielen Jahren mit einem Namen verbunden: Kathrin Lorscheider. Doch das ist bald vorbei. Am 1. September wird sich die so junggeblieben wirkende Frau nach 33 Dienstjahren im Rathaus in die Rente verabschieden. „Mein halbes Leben habe für Verwaltung gearbeitet“, erzählt Kathrin Lorscheider, die kurz vor dem offiziellen Renteneintritt 66 Jahre alt wird, in dem Gespräch, in dem sie mit der Saarbrücker Zeitung auf den längsten Teil ihres Arbeitsleben zurückblickt.