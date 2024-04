Auszeichnung für Max G. Grand-Montagne Künstler wird zum Ehrenmitglied der saarländischen Altpfadfinder

Das anschließende Gespräch drehte sich auch um die saarländische Pfadfindergeschichte. Der Beigeordnete Albrecht Hauck hatte dazu Fragen und erfuhr, dass sich seit mehr als 95 Jahren in St. Ingbert Pfadfinderinnen und Pfadfinder wöchentlich zu ihren Treffen zusammenfinden. Von 1947 – 1960 war die heutige Mittelstadt sogar ein pfadfinderischer Hotspot gewesen. In acht verschiedenen „Stämmen“ trafen sich die Pfadfinder und waren in den Wäldern rings um St. Ingbert unterwegs. In St. Ingbert und Rohrbach waren auch Georgspfadfinderinnen aktiv.