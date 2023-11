Edelsteinbörse in St. Ingbert „Edle Steine“ ließen viele Augen leuchten

Rafiq ist neuer Aussteller und während er Besuchern sein Angebot näherbringt gibt Standkollegin Nina Schlegel Auskunft, was beide ins Saarpfälzische gebracht hat: „Wir haben die Internetanzeige gesehen. Schon in Losheim haben wir tolle Kunden dazugewonnen. Nun freuen wir uns, auch hier unser Angebot zu präsentieren. Das Ambiente hier ist toll, die Halle ist sehr schön., die Veranstalter sind nett, es ist viel offener als anderswo und die Tombola ist wirklich was Besonderes. Da haben wir gern auch ein Überraschungsbündel abgegeben.“ Neben Klangschalen aus aller Welt haben die Karlsruher Gottheiten aus Onyx, Jade aus Guatemala, Mandala mit Lapislazuli- und Türkiseinlagen und noch viel mehr zu bieten. Man habe gehört, dass die Kundschaft in St. Ingbert offen für Esoterisches sei. „Die Themen verschieben sich. Mittlerweile interessiert sich die jüngere Generation für Entspannung und wie man mit Stress umgeht“, sagt Yogalehrerin Schlegel. Im vergangenen Jahr erstmals als Aussteller dabei, ist Lucia Clauss aus Baden-Württemberg auch 2023 wiedergekommen. „Mir hat alles gefallen, sonst wäre ich nicht hier“, so die Willstätterin am Samstag, „es waren sogar schon Stammkunden hier. 2022 hat eine Kundin einen Larimar-Anhänger im Muttergestein gekauft. Der habe so gut zu ihrem Kleid gepasst, dass sie nun noch Ohrringe und ein Armband dazu kaufte.“ Die immer wieder hervorgehobene familiäre Atmosphäre kommt auch durch die vielen Unterhaltungen zwischen Ausstellern und Besuchern zustande. Rudi Koske bietet mit seiner Frau vor allem Opale an. Einigen Standbesuchern, die die Herkunft interessiert, zeigt er ein Album, dessen Fotos von einer eigenen Sammlerreise nach Australien stammen: „Im Fernsehen finden die Akteure immer was. Wir gehen auch mal leer aus.“ Im Gang steht Maximilan Wolf, dessen Rat als Achatexperte gefragt ist. Eine Familie aus Kirkel mit einem mit Fundsteinen gefüllten Schuhkarton unterm Arm möchte mehr über die Entstehungsgeschichte wissen. Wolf kann helfen und verweist gleichzeitig auf die von ihm konzipierte Sonderausstellung „Achat“ im Nebenraum. Nach mehreren Sonderschauen, die er ausschließlich mit Fossilien bestückte, sei nun mal was anderes dran. Sein Lieblingsmineral beleuchtet der 29-jährige Contwiger von allen Seiten – Entstehung, Varietäten, Fundorte und Bearbeitung. Da blieben bei den Zuhörern kaum Fragen offen.