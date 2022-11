Edelsteinbörse in St. Ingbert : Natürliche Vielfalt lockte in die Stadthalle

Die Vielfalt der Gesteine, Mineralien und Fossilien zog auf der Börse Besucher aller Altersgruppen in ihren Bann. Foto: Cornelia Jung

St Ingbert Am Wochenende fand die Börse „Edle Steine“ in der St. Ingberter Stadthalle statt. 51 Aussteller aus ganz Deutschland, Frankreich und Dänemark sorgten bei den Besuchern für viel Abwechslung. Bei ihnen stieß vor allem das Rahmenprogramm für Kinder auf große Resonanz.

Bereits kurz nach Eröffnung der „Börse „Edle Steine“ zeigte sich, dass die Faszination, die von Gesteinen, Mineralien, Kristallen, Schmuck und Fossilien ausgeht, bei den Besuchern ungebrochen ist. Zahlreich kamen sie in die Stadthalle und waren schnell dem Aussehen, dem Glanz und den Geschichten, die es rund um die Naturprodukte gratis dazu gab, erlegen. Vom Zauber der edlen Steine ließen sich alle Altersgruppen verführen.

In diesem Jahr gab es besonders viel für Kinder zu entdecken. Immer umringt von einer Menschentraube war der Geodenknacker. Suchte man sich eine „Steinkugel“ aus, öffnete sie mit einer Spezialvorrichtung unter fachkundiger Anleitung selbst, konnte man danach über das Ergebnis in deren Inneren nur staunen und, so wie Julian, sogar einen Applaus der Umstehenden einheimsen. Den bekam der Neunjährige nicht nur für das glitzernde Innenleben seiner geknackten Druse, sondern vor allem dafür, diese mit eigener Muskelkraft freigelegt zu haben. Für diese Aktion war er extra aus Jägersfreude in die Stadthalle gekommen. Doch er erfreute sich nicht nur an den weißen Kristallen der Geode, gilt doch seine eigentliche Liebe denen in Lila, also den Amethysten. „Ich liebe sie, seit ich sechs bin“, erzählte der junge Mann, der zum ersten Mal auf der Börse war und zu diesem Zeitpunkt bereits alle Fragen der Geo-Rallye beantwortet hatte. Zwar habe er eine falsch gehabt, aber er bekam an der Infotheke trotzdem eine geschliffene Achatscheibe als Belohnung. Was genau er da alles erknackt und gewonnen hatte, war für ihn nebensächlich, denn „Hauptsache, das Geo-Irgendwas sieht schön aus“.

Sein Papa fand speziell die Angebote, die sich an Kinder richten, „mega“. Einen Wow-Effekt, nicht nur für Kinder, hatten auch die Saurierausstellung und das Schaupräparieren, das Maximilian Wolf anbot. „Die meisten wissen gar nicht, wie das gemacht wird, und denken, das liegt schon alles so im Steinbruch“, erläutert er den Schaulustigen die Arbeit, die Fossilien-Präparator sein Freund Jörg Epple live vorführte. Ganz nebenbei erläutert er noch, wie er gerissene Präparate versorgt, wie Abgüsse zum Beispiel von Saurierschädeln gemacht und Oberflächen schön glatt werden. Ein Besucher fachsimpelte mit dem Fossilienfreileger und outete sich: „Ich bin selbst Sammler, aber mehr in der Eifel. Da ist das alles ein bisschen kleiner.“ Wolf zeigte auch gern einen unscheinbaren flachen Stein, in dem sich ein Fisch verbarg. Er erkenne das aufgrund seiner Erfahrung, wisse selbst aber auch nicht, wie die Qualität des fossilen Flossenträgers im Inneren sei. So birgt der Stein auch für den fossilienaffinen Jurastudenten noch einiges an Überraschungen.

Was für andere nur ein Stein ist, erzählt dem Wissenden eine Menge Geschichten. Die erzählte man sich über den attraktiven blaugrünen Larimar aus der Karibik, der „Ruhe und Zufriedenheit ausstrahlt“, am Stand von Lucia Clauss. Diese hörte auf einer Messe in Freiburg von „Edle Steine“ und ergatterte noch nach Anmeldeschluss einen Standplatz. Ihre Premiere in Dengmert bereut sie keineswegs. Denn nicht nur der meerblaue Stein aus der Dominikanischen Republik weckte das Interesse der Leute, sondern auch anderer Schmuck. „Hier sind sehr nette, interessierte Leute“, so die Willstätterin, die mit dem Verkauf zufrieden war. Stolz sei sie auf die Engelsflügel aus Larimar, „die es so nicht mal im Internet zu kaufen gibt“.

Mit Schmuck und Opalen kommt das Ehepaar Koske schon seit einigen Jahren aus Hessen ins Saarland. „Wir freuen uns immer schon drauf, auch weil es so familiär zugeht und das Publikum prima ist“, sagt Michaela Koske-Dreisbach. Vorher waren sie immer im Kuppelsaal, nun erstmals in der Stadthalle. Dort gefiel es ihnen ausnehmend gut. Es sei wärmer, die Besucheranzahl höher und der Stand größer. „Aus heutiger Sicht wissen wir, dass in den Jahren zuvor aufgrund mangelnder Werbung viele Leute gar nichts von der zweiten Fläche im Rathaus gewusst haben und nicht rübergegangen sind.“

Maximilian Wolf und Jörg Epple (von links) zeigten den Besuchern beim Schaupräparieren, wie Fossilien freigelegt werden. Foto: Cornelia Jung