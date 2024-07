Emotionaler Abend im Ortsrat Oberwürzbach Im dritten Anlauf Ortsvorsteherin – viele Umarmungen für Dunja Sauer (mit Bildergalerie)

Kurz verschwindet die neue Ortsvorsteherin zwischen roten Herz-Luftballons. Und taucht mit einem Kennzeichen in den Händen wieder auf, das sie herzhaft lachen lässt. „OWB DS 1“ steht auf dem Geschenk – Dunja Sauer ist jetzt politisch gesehen die Nummer eins in Oberwürzbach, ist mit der konstituierenden Sitzung des Ortsrates an diesem Montag Abend zur Ortsvorsteherin gewählt und vom Oberbürgermeister der Stadt vereidigt worden. Drei Mal ist Sauer über ein Jahrzehnt hinweg angetreten bei den jeweiligen Kommunalwahlen, diesmal haben die Oberwürzbacher Sozialdemokraten die Stimmenmehrheit geholt. Mit der Wahl vom 9. Juni haben sie sechs der elf Mandate, fünf sind an die Christdemokraten gegangen. Damit hat der Stadtteil für eine kommunalpolitische Überraschung gesorgt, die Verhältnisse gegen den Trend gedreht.