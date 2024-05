Kommunalwahlen 2024 Dunja Sauer oder Lydia Schaar – wer wird Ortsvorsteherin in Oberwürzbach?

Die Chancen dafür betrachtet sie als durchaus gut, und dreieinhalb Wochen vor dem Urnengang erklärt sie dies so: „Ich bin bester Dinge und freue mich auf die Wahl. Wir arbeiten in einem tollen Team in Oberwürzbach. Wir reden viel mit den Menschen. Wir sind für sie da. Die Leute wissen, dass sie mit ihren Problemen und Anliegen zu mir kommen können.“ Die viel gescholtene Bundesregierung um den sozialdemokratischen Bundeskanzler Olaf Scholz sei deshalb auch keinesfalls als Hemmnis zu begreifen. „Berlin ist in diesem Zusammenhang weit weg“, sagt Sauer. Ihr Anspruch sei es, die Menschen in Entscheidungsprozesse einzubinden, mitzunehmen, ihnen bei allem, was derzeit bedrückend sei, „Lust auf Zukunft zu machen“. In einem Flyer hat sie ihre Ziele zusammengefasst. Die Strukturen wolle sie als Ortsvorsteherin vom Einzelhandel über den Arzt bis zur Apotheke im Dialog mit allen Beteiligten sichern und weiterentwickeln. Gleiches gelte für Schule und Kita. Immer wieder betont sie: „Gemeinsam mit allen Beteiligten.“