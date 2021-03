DRK bietet Schnelltests in St.Ingbert und dem Bliestal : DRK-Kreisverband organisiert Schnelltests in der Region

Corona-Schnelltest im St.Ingberter „Ratskeller“. Foto: Dieter Wirth

St Ingbert/Bliestal Nach dem Start am 12. März in den Räumlichkeiten des „Ratskellers“ in St. Ingbert-Mitte (wir berichteten) hat der DRK-Kreisverband St. Ingbert am späten Freitagnachmittag, 19. März, auch im Mandelbachtaler Ortsteil Bliesmengen-Bolchen im Foyer der Bliestalhalle eine Corona-Teststation (geöffnet montags von 16 bis 18 Uhr und freitags von 17 bis 19 Uhr) eröffnet.