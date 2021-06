Kriminalität in St. Ingbert : Dreister Diebstahl aus einem Auto auf einem Parkplatz

Foto: dpa/Carsten Rehder

St Ingbert Am Samstagmittag (12. Juni) gegen 13.30 Uhr ist es zu einem Diebstahl aus einem Pkw auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Oststraße gekommen. Während der 45 Jahre alte Geschädigte aus Spiesen-Elversberg seinen Einkauf in den Kofferraum verlud, stahl der Täter, ein korpulenter Mann, ca. 175 Meter groß, mindestens 100 Kilogramm schwer, unter der Beifahrertür hindurch den Geldbeutel des Mannes.

Als er bemerkt wurde entfernte sich der Täter und fuhr mit einer älteren weißen Mercedes-Limousine mit rumänischer Länderkennung weg. Wenig später wurde der Geldbeutel des Geschädigten durch einen Dritten auf dem Parkplatz eines nahe gelegenen Lebensmittelgeschäftes aufgefunden und an die Wohnadresse des Geschädigten zurückgebracht. Aus dem Geldbeutel wurden glücklicherweise lediglich 10 Euro Bargeld entwendet.